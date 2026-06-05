スターバックス コーヒー ジャパンは6月5日、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる「ハニー バナナ フラペチーノ®」を発売します。コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯です。■ハニーとバナナ、素材の甘みを贅沢に楽しむ同商品は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいが特徴