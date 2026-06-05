おすすめカスタマイズは？　本日発売のスタバ「ハニー バナナ フラペチーノ」は“じゅわとろ”の一杯

スターバックス コーヒー ジャパンは6月5日、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる「ハニー バナナ フラペチーノ®」を発売します。コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯です。

■ハニーとバナナ、素材の甘みを贅沢に楽しむ

同商品は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいが特徴です。

カップの底には、「もったいないバナナ」を使用した果肉を入れ、飲み進めるたびにバナナ本来の自然な甘みと食感が感じられる仕上がりに。

さらに、「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダーに、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノ®を注ぎ入れ、仕上げにホイップクリームとはちみつがチッピングされています。

濃厚でまろやかなコクがありながら、はちみつならではの甘さが口の中に広がり、バナナのまろやかな甘みとマッチする贅沢感のある味わいは、初夏のご褒美にぴったりです。

■甘さを重ねて広がる、ご褒美カスタマイズ

そのままでも贅沢な味わいを楽しめる「ハニー バナナ フラペチーノ®」は、カスタマイズによって、よりリッチで満足感のある味わいが広がります。

◇バナナチョコのような味わいに

＜チョコレートチップ（55円）／チョコレートソース 追加＞

チョコレートチップとチョコレートソースを加えることで、バナナのまろやかな甘さに、カカオのコクとほろ苦さが重なり、デザート感のある贅沢な味わいに。甘いものをしっかり楽しみたいときや、気分を切り替えたい午後のひとときにおすすめです。

◇甘さに深みを重ねた、リッチな味わいに

＜バニラビーンフレーバーシロップ追加（80円）／キャラメルソース 追加＞

バニラビーンフレーバーシロップとキャラメルソースを加えることで、ハニー バナナの甘さにやさしいコクと深みをプラス。バニラの豊かな香りが広がり、ゆったりと過ごしたい時間や、自分へのご褒美として楽しみたいシーンにぴったりです。

好みに合わせて甘さの表情を変えながら、ハニー バナナならではの贅沢な味わいを楽しんではいかがでしょうか。

■商品概要

商品名／価格：「ハニー バナナ フラペチーノ®」 Tallサイズのみ

＜持ち帰りの場合＞687円 ＜店内利用の場合＞700円

※はちみつを使用しています。

販売期間：2026年6月5日〜

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

（エボル）