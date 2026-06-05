「ゼラチン」を使って作るスイーツといえば、ゼリーやプリンが定番ですが、ねっちりとろけるソフトクリームや、ぷるんぷるんの食感が楽しいグミも作れるって知っていましたか？そこで今回はゼラチンを使って作れるおやつレシピを幅広くご紹介。混ぜて冷やすだけなど、簡単に作れるものが多いので、お子さんと一緒に挑戦するのもおすすめです！プリンもソフトクリームも簡単に作れる！抹茶みるくプリン出典：https://www.instagram.