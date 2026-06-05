暑い日に嬉しいひんやりスイーツが大集合！「ゼラチン」で作る簡単おやつレシピ

「ゼラチン」を使って作るスイーツといえば、ゼリーやプリンが定番ですが、ねっちりとろけるソフトクリームや、ぷるんぷるんの食感が楽しいグミも作れるって知っていましたか？そこで今回はゼラチンを使って作れるおやつレシピを幅広くご紹介。混ぜて冷やすだけなど、簡単に作れるものが多いので、お子さんと一緒に挑戦するのもおすすめです！

プリンもソフトクリームも簡単に作れる！

抹茶みるくプリン

ゼラチンを使って作るプリンは、蒸し器やオーブンいらずで作れるからとっても手軽。





@teikuuhikou_kitchenさんの「濃厚抹茶みるくプリン」は、レンチン加熱した後、混ぜて冷やせば出来上がり。火を使わずに作れるのは、これからの季節に嬉しいですよね。簡単でありながら、抹茶好きにはたまらない濃厚な味わいで、そのおいしさは本格派です！抹茶みるくプリン｜Instagram（@teikuuhikou_kitchen）和風なコーヒーゼリー出典：https://www.instagram.com

ゼリー作りにゼラチンを使うと、プルプルとしたなめらかな食感が楽しめます。ゼリーといえばフルーツゼリーも定番ですが、ほろ苦い味わいがたまらない「コーヒーゼリー」が好きという方も多いのでは？



@tmytsmさんは、そんなコーヒーゼリーにあんこ、きなこ、黒蜜といった和の素材をトッピング。これが意外と“いい感じ”なのだとか。試したことない方は、ぜひ挑戦してみてくださいね！

和風なコーヒーゼリー｜Instagram（@tmytsm）バニラババロア出典：https://www.instagram.com

フランス発祥の冷製デザート「ババロア」もゼラチンにお任せ！ 卵、牛乳、砂糖で作ったアングレーズソースにゼラチンと泡立てた生クリームを合わせ、冷やし固めれば出来上がりです。



定番のエンゼル型で作った@asaishotenさんの「バニラババロア」は、どこか懐かしい雰囲気。キウイソースと苺ソースという酸味のある2種類のソースとの相性もバッチリなので、お好みで添えてみてくださいね。

バニラババロア｜Instagram（@asaishoten）ヨーグルトパインタルト

バタークッキーと溶かしバターで作った土台に、ゼラチンで冷やし固めたフィリングを流し入れれば、火を使わずに簡単でおいしいタルトが完成します。



@rina_kitchenさんの「ヨーグルトパインタルト」は、濃厚でありながらさっぱりとした

味わいで、まさに暑い日にぴったり。冷凍するとアイスケーキに変身しちゃいますよ♪



@rina_kitchenさんは牛乳パックを型にして作っていますが、パウンド型やタッパーなどを使用してもOK。パイン缶を桃缶やみかん缶に変えて作ってもおいしいので、お好みでどうぞ！

ヨーグルトパインタルト｜Instagra（@rina_kitchen）ソフトクリーム

おうちで手作りのソフトクリームが食べられたらいいですよね。ゼラチンを使えば、それが簡単にできちゃうんです！



@boku_5656さんのレシピなら、ゼラチンのほかに必要な材料は牛乳、砂糖、生クリームだけ。混ぜて冷やし固めたら、出来上がりです。お好みの口金を付けた絞り袋に入れてぐるぐる絞れば、どこからどう見てもソフトクリーム！



ねっちりとした食感とミルキーな味わいにも思わず顔がほころぶはず。カラースプレーやチョコソース、お好みのジャムなどでトッピングも楽しんでみてくださいね。

ソフトクリーム｜Instagram（@boku_5656）無添加グミ

子どもたちに大人気の「グミ」も、ゼラチンを使えばおうちで手作りできちゃいます。



@sacco_mutenkaさんのレシピは、材料4つを混ぜるだけ。お好みのジュース、ゼラチン、砂糖、レモン汁だけだから、身体にやさしい「無添加グミ」が作れます。



お子さんの好きな動物やキャラクターの型を使えば、大喜びしてくれること間違いなし！ 型がない場合はタッパーなどでも作れるので、気軽に試してみては。

無添加グミ｜Instagram（@sacco_mutenka）はちみつマシュマロ

柔らかな食感と甘い香りが魅力の「マシュマロ」も意外と簡単。一般的な材料は砂糖、コーンスターチ、ゼラチン、卵白などですが、卵白を使わずに作ると、なめらかで口どけよく仕上がります。



@sui_recipe_さんの「はちみつマシュマロ」は砂糖も不使用で、材料は水、はちみつ、ゼラチンの3つだけ。甘さは、はちみつの量で調整できます。



仕上げに混ぜ合わせたコーンスターチと粉糖をかけても◎。出来立てふわっふわのおいしさをぜひ味わってみてくださいね！

はちみつマシュマロ｜Instagram（@sui_recipe_）

ゼラチンは溶かす温度にご注意を！

ゼラチンの主成分のほとんどはコラーゲン由来のたんぱく質からできています。粉ゼラチンや板ゼラチンなどの種類がありますが、形状が違うだけで成分は同じものです。



たんぱく質でできているがゆえに、熱に弱く、沸騰させてしまうと固まりにくくなるので注意が必要。だいたい50〜60℃くらいを目安に溶かすようにしましょう。



ゼラチンを使ったスイーツはほかにも、パンナコッタやムース、豆花（トウファ）などがあるので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。