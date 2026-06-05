暑い日に嬉しいひんやりスイーツが大集合！「ゼラチン」で作る簡単おやつレシピ
プリンもソフトクリームも簡単に作れる！
抹茶みるくプリン
出典：https://www.instagram.com
ゼラチンを使って作るプリンは、蒸し器やオーブンいらずで作れるからとっても手軽。
簡単でありながら、抹茶好きにはたまらない濃厚な味わいで、そのおいしさは本格派です！
抹茶みるくプリン｜Instagram（@teikuuhikou_kitchen）和風なコーヒーゼリー
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ゼリー作りにゼラチンを使うと、プルプルとしたなめらかな食感が楽しめます。ゼリーといえばフルーツゼリーも定番ですが、ほろ苦い味わいがたまらない「コーヒーゼリー」が好きという方も多いのでは？
@tmytsmさんは、そんなコーヒーゼリーにあんこ、きなこ、黒蜜といった和の素材をトッピング。これが意外と“いい感じ”なのだとか。試したことない方は、ぜひ挑戦してみてくださいね！
和風なコーヒーゼリー｜Instagram（@tmytsm）バニラババロア
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フランス発祥の冷製デザート「ババロア」もゼラチンにお任せ！ 卵、牛乳、砂糖で作ったアングレーズソースにゼラチンと泡立てた生クリームを合わせ、冷やし固めれば出来上がりです。
定番のエンゼル型で作った@asaishotenさんの「バニラババロア」は、どこか懐かしい雰囲気。キウイソースと苺ソースという酸味のある2種類のソースとの相性もバッチリなので、お好みで添えてみてくださいね。
バニラババロア｜Instagram（@asaishoten）ヨーグルトパインタルト
バタークッキーと溶かしバターで作った土台に、ゼラチンで冷やし固めたフィリングを流し入れれば、火を使わずに簡単でおいしいタルトが完成します。
@rina_kitchenさんの「ヨーグルトパインタルト」は、濃厚でありながらさっぱりとした
味わいで、まさに暑い日にぴったり。冷凍するとアイスケーキに変身しちゃいますよ♪
@rina_kitchenさんは牛乳パックを型にして作っていますが、パウンド型やタッパーなどを使用してもOK。パイン缶を桃缶やみかん缶に変えて作ってもおいしいので、お好みでどうぞ！
ヨーグルトパインタルト｜Instagra（@rina_kitchen）ソフトクリーム
おうちで手作りのソフトクリームが食べられたらいいですよね。ゼラチンを使えば、それが簡単にできちゃうんです！
@boku_5656さんのレシピなら、ゼラチンのほかに必要な材料は牛乳、砂糖、生クリームだけ。混ぜて冷やし固めたら、出来上がりです。お好みの口金を付けた絞り袋に入れてぐるぐる絞れば、どこからどう見てもソフトクリーム！
ねっちりとした食感とミルキーな味わいにも思わず顔がほころぶはず。カラースプレーやチョコソース、お好みのジャムなどでトッピングも楽しんでみてくださいね。
ソフトクリーム｜Instagram（@boku_5656）無添加グミ
子どもたちに大人気の「グミ」も、ゼラチンを使えばおうちで手作りできちゃいます。
@sacco_mutenkaさんのレシピは、材料4つを混ぜるだけ。お好みのジュース、ゼラチン、砂糖、レモン汁だけだから、身体にやさしい「無添加グミ」が作れます。
お子さんの好きな動物やキャラクターの型を使えば、大喜びしてくれること間違いなし！ 型がない場合はタッパーなどでも作れるので、気軽に試してみては。
無添加グミ｜Instagram（@sacco_mutenka）はちみつマシュマロ
柔らかな食感と甘い香りが魅力の「マシュマロ」も意外と簡単。一般的な材料は砂糖、コーンスターチ、ゼラチン、卵白などですが、卵白を使わずに作ると、なめらかで口どけよく仕上がります。
@sui_recipe_さんの「はちみつマシュマロ」は砂糖も不使用で、材料は水、はちみつ、ゼラチンの3つだけ。甘さは、はちみつの量で調整できます。
仕上げに混ぜ合わせたコーンスターチと粉糖をかけても◎。出来立てふわっふわのおいしさをぜひ味わってみてくださいね！
はちみつマシュマロ｜Instagram（@sui_recipe_）
ゼラチンは溶かす温度にご注意を！
ゼラチンの主成分のほとんどはコラーゲン由来のたんぱく質からできています。粉ゼラチンや板ゼラチンなどの種類がありますが、形状が違うだけで成分は同じものです。
たんぱく質でできているがゆえに、熱に弱く、沸騰させてしまうと固まりにくくなるので注意が必要。だいたい50〜60℃くらいを目安に溶かすようにしましょう。
ゼラチンを使ったスイーツはほかにも、パンナコッタやムース、豆花（トウファ）などがあるので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。