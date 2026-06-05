家事をしてくれるロボットはいつ来るのか。2026年、その答えはすでに出始めている。ノルウェー発のヒューマノイド「NEO」が米国家庭への出荷を開始し、「ヒューマノイド商用化元年」と呼ばれる時代が幕を開けた。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「家庭こそフィジカルAIの最後の、最も難しい現場だ。だがロボットが家事を担うことで、人間は現代で失ったものを取り戻すことができる」という――。写真＝iStock.co