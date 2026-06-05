キリストになったトランプ。神をも恐れぬ行為、ではない（写真：AFP＝時事）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教授の佐藤優氏が、オシント(OSINT Open Source INTelligence：オープンソースインテリジェンス、公開されている情報)を駆使して探索していく！＊＊＊――世界は一気に激