大谷は3回まで無失点投球を続けているが…【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。マウンドでは3回まで1人の走者も許さない完全投球を続けている一方、ベンチへ引きあげる際に見せた“仕草”に対し、米識者が懸念を示している。初回から最速99.8マイル（約160.6キロ）の直球な