かっぱ寿司は、6月11日から夏の旬食材「うなぎ」を使用したバリエーション豊かな新定番メニューをかっぱ寿司全店にて提供開始する。暑さで体力を消耗しがちなこれからの時期に向けて、これまでにない多彩なアレンジで楽しむうなぎメニューが勢ぞろいするとのことだ。うなぎ×牛の満足感による「うなぎ新定番」○かっぱ寿司から新しい夏のスタミナメニュー「夏の新定番」が登場日差しが強まり本格的な夏の到来を感じる季節に合わせ