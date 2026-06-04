【かっぱ寿司】夏の旬「うなぎ」を贅沢に使用した「うなぎ冷やし茶碗蒸し」など全4種が6月11日から登場

【かっぱ寿司】夏の旬「うなぎ」を贅沢に使用した「うなぎ冷やし茶碗蒸し」など全4種が6月11日から登場