講談社が運営する「コミックDAYS」にて、『僕の恋が腐る前に』(縞野やえ)の連載配信が2026年6月3日よりスタートした。最適解を探し考えすぎちゃう、今ドキの「考察する若者」男子の草加くん。職場での人間関係や友達とのトークのうまい返しも悩みがち。勇気がなくて宙ぶらりんにしてしまっている恋心の最適アンサーはAIに聞いても、SNSを見てもつかめない……(泣)。腐りかけてる憧れの後藤さんとの関係、だけじゃなく目の前には断