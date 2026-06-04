5月31日に明治神宮野球場（以下、神宮球場）で行われた東京六大学野球の慶応義塾大vs早稲田大に天皇陛下と愛子さまが来場された。 2－1で慶大がリードした4回表終了後、両校選手がグラウンドに整列し、詰めかけた観客2万9500人も起立。貴賓席にお二人が姿を見せると、場内から大きな拍手が沸き起こった。 中継したNHKEテレの解説で訪れていた前慶大監督の大久保秀昭氏（現ENEOS野球部チームディレクタӦ