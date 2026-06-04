前代未聞の逮捕劇「ＡＩが悪いとか、警察が早計だったとか言われていますが、実の娘をつかんで投げ飛ばしたらアウトです。今回のことをしっかり反省して、真摯(しんし)に生活を送れば、巨人は必ずもう一度チャンスをくれるはず。コーチ在任中に傷害事件を起こした僕でさえ戻れたんですから。いずれまた、慎之助が巨人軍を背負って立つ男になってくれると信じています」（巨人ＯＢのデーブ大久保氏）前代未聞の逮捕劇だ。巨人・阿部