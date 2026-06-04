「辞めなきゃよかったかな」とコボす元エースも…巨人激震！有力OBが明かす「次期監督候補」の名前

前代未聞の逮捕劇

「ＡＩが悪いとか、警察が早計だったとか言われていますが、実の娘をつかんで投げ飛ばしたらアウトです。今回のことをしっかり反省して、真摯(しんし)に生活を送れば、巨人は必ずもう一度チャンスをくれるはず。コーチ在任中に傷害事件を起こした僕でさえ戻れたんですから。いずれまた、慎之助が巨人軍を背負って立つ男になってくれると信じています」（巨人ＯＢのデーブ大久保氏）

前代未聞の逮捕劇だ。巨人・阿部慎之助前監督（47）が５月25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、翌26日には球団に辞任を申し入れた。阿部氏は25日夜、東京都渋谷区の自宅で18歳、15歳の姉妹の喧嘩を仲裁した際、長女の胸ぐらをつかみ、突き飛ばすなどしたという。

阿部氏は26日午前０時20分ごろに釈放されると、球団が準備したとみられるハイヤーで渋谷署を後にした。さらに同日昼前には東京・大手町の読売新聞ビル内にある球団事務所で謝罪会見を開き、「伝統ある巨人軍の監督の名前を汚した」「私の家族のトラブルで多くの野球ファン、プロ野球関係者、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました」と涙を流した。

「本人もまさか逮捕されるとは夢にも思っていなかったでしょう」と話すのは、巨人軍関係者だ。

「逮捕後、阿部さんは懇意にしている複数の企業に対して自ら連絡を入れ、経緯を説明したうえで『ご迷惑をおかけしました』と謝罪したといいます。これらの企業は阿部さんの現役時代から付き合いがあり、関係性が非常に深い。指揮官としての責任感からの連絡でしょう。ただ、しばらくは野球に関する仕事を控えざるを得ないことから、『″第二の人生″を睨んでの連絡ではないか』と冷ややかに見つめる関係者もいます」

阿部氏は山口寿一オーナー（69）に自ら辞任の意向を伝えたといい、「事情が事情だけに慰留してもよかったのではないか」という声も上がっているが、巨人サイドは阿部氏が辞任を申し出る前から解任を決断していた可能性が高いという。

「これまでも現役選手や関係者の逮捕事案はありました。その際は球団親会社がメディアであるという特性を活かして対応していました。ただ、今回は本社から『これは庇(かば)えない』と意思表示があり、山口オーナーも解任を決断したものとみられます。『阿部監督自らの申し出』としたのは、功労者に対するせめてもの温情だったのかもしれません」（同前）

″喧嘩別れ″がアダに

キー局関係者によれば、「世間の反応を見ながらではあるが、来年以降、日本テレビが阿部氏をサポートする用意を始めている」という。

「同情論が強いとはいえ、今年中に番組で起用することは難しい。ただ、日テレのスポーツ局は阿部氏と昵懇(じっこん)で、『いまこそ阿部さんに恩返しを』と意気込んでいる幹部も少なくありません。確定ではありませんが、今年いっぱいは阿部氏を休養させ、来年の開幕前あたりから徐々にスポーツ番組での解説などをオファーするつもりのようです」

さる巨人軍スタッフは「現時点で山口オーナーは阿部監督の復帰を検討していない」と話し、こう続ける。

「今季を橋上さん（秀樹・60）で乗り切る方針を固めたいま、球団が急いで進めているのは来季以降の監督探し。名前が挙がっているのは高橋由伸氏（51）と原辰徳オーナー付特別顧問（67）です。ただ、高橋氏は現役引退後すぐに監督に就任した経緯があり、『次は勝てるチームができてからでないと気の毒』と話すＯＢも多い。待望論が根強い松井秀喜氏（51）は、’30年以降の新球場開業とともに監督に就任してほしいと球団は考えています」

一部メディアは、高橋氏と同様、坂本勇人（37）を引退後すぐに監督に転身させるというプランを報じている。

巨人軍には、「監督は生え抜きのエースか４番打者」という不文律がある。それが今後も続くのであれば、昨季まで二軍監督を務めていた桑田真澄氏（58）も候補に挙がってくるはずなのだが……。

「桑田氏は昨年、良くも悪くも強いリーダーシップを発揮する阿部前監督と選手起用の方針が合わず、球団にフロント入りを打診されました。現場で汗を流すことが生きがいだった桑田氏はそれを拒否し、電撃退団。現在はオイシックス新潟アルビレックスＢＣのＣＢＯ、Ｕ−12日本代表監督などを務めていますが、やはり巨人の現場への未練は残っている。

仮に今年も球団に残っていたら、桑田氏が監督代行を務めていた可能性は充分にありますし、来季の一軍監督最有力候補になっていたはず。ただ、一度″喧嘩別れ″してしまっている手前、すぐに桑田氏が監督に就任することは考えにくい。現場へのこだわりで決断した退団が、監督就任を遠ざけることになるとは……。本人は親しい仲間に、『（巨人を）辞めなきゃよかったかな』とコボしているようです」（前出とは別の球団スタッフ）

巨人独自の事情を熟知し、名前が挙がっている有力候補たちとも交流を持つ大久保氏は、いったい誰を推すのか。

「この混乱した状況下でチームをまとめられるのは、原さんしかいないでしょう。経験値もあるし、手腕もある。先日お会いした際も体調は万全に見えたので、体力の不安もありません。原さんに監督を任せて、コーチ陣に由伸など新たな監督候補を入れればいい。由伸が監督になったら、慎之助をバッテリーコーチで迎え入れることもできるはずです。原さんは最初は固辞すると思いますが、球団が口説けば引き受けてくれるでしょう。そういう方ですから」

はたして巨人は、指揮官の電撃辞任を再興への起爆剤にできるのか。球界の盟主の底力が試されている。

『FRIDAY』2026年6月19日号より