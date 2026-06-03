ESSEonlineに掲載された記事のなかから、6月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！忙しいと時間に追われているような気持ちになり、ストレスを感じてピリピリしてしまい、それが周囲にも伝わってしまい、反省…。なんて経験をしたことがある人も少なくないのではないでしょうか？ 著述家の中道あんさんも同様だったそう。しかし、中道さんはものごとに取り組むときの心構えを意識的に変えたことで、心に余裕がもてるようにな