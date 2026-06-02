６月２日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、『白黒包装、都内店頭に「石油原料節約」』という朝日新聞の記事を紹介した。 番組が紹介した朝日新聞の記事によれば、パッケージが白黒になったカルビーの「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」が店頭に並び始めた、とある。 東京都内のスーパーには１日、色とりどりのチップスの袋の横に、「石油原料節約パッケージ」と