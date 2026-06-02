マンチェスター・ユナイテッドのメイソン・マウントが大阪を訪れたイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドのMFメイソン・マウントが来日し、大阪を訪れた。チェルシーに所属していた2021年にUEFAチャンピオンズリーグ、FIFAクラブワールドカップなどビッグタイトル制覇に貢献したマウント。2023年にユナイテッドへ移籍し、クリスティアーノ・ロナウドらが背負った7番を継承した。世代別のイングランド代表としても活躍