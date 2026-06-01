『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した赤間四季6月1日（月）発売『週刊プレイボーイ24・25合併号』のグラビアに登場した赤間四季（あかま・しき）。初めて誌面を飾ったのは、今から約5年前。まだ彼女は高校生だった。それから季節は何度も巡り、美しさ、透明感はどんどん増していき、さらに大人っぽい雰囲気もまとうようになった。【写真】美しさと透明感が増した赤間四季のグラビア＊＊＊【高校時代から週プレを愛読】―