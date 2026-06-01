自身のSNSに投稿した【MLB】Wソックス 2ー1 タイガース（日本時間1日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮内野手が31日（日本時間6月1日）、本拠地でのタイガース戦に「9番・右翼」で出場し、2打数1安打だった。試合後には自身のインスタグラムにパートナーと思われる女性との“ツーショット”写真を投稿した。球団公式カメラマンが撮影したもので、西田はカップルの絵文字に矢印をつけ、その先にはピン留め絵文字と「Chicago