先月（5月）、山陽小野田市でサルによる被害が相次いだことを受け現場近くの小学校で、けさ(1日）、警察や教職員が警戒にあたり児童が登校しました。警戒登校が行われたのは山陽小野田市の出合小学校です。警察などによると先月28日、小学校から西におよそ500mの山陽小野田市山野井の長友交差点で10歳未満の女子児童がサルに足をかまれ、転倒しひざや額をケガしました。また、翌29日にはほぼ同じ場所で20代の女性も足首付近を数回