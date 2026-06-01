［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場５月31日に国立競技場で行なわれた日本代表のアイスランド戦は、色々な意味で２週間後にオランダとの初戦を迎える北中米Ｗ杯に向けて、良いシミュレーションになったと言える。11人を交代できる特殊なルールで、終盤までスコアレスの状況で、点を取りに行くためのオプションをテストする意味でも、効果が発揮されたのが、日本の得点シーンだ。小川航基の決勝