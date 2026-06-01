球審はショーン・バーバー審判員【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手が登板した5月31日（日本時間6月1日）の本拠地・フィリーズ戦が荒れた試合となっている。今季から導入されたABSチャレンジ・システム（通称ロボット審判）が乱発。5回表までに両軍合わせて8度をアピールする事態となっている。山本は初回、先頭・シュワーバー、ハーパーを判定を覆して見逃し三振に。いず