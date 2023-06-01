RADWIMPSが、昨年10月から12月にかけて開催した国内ツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』のライブ映像作品を2026年8月12日（水）にリリースする。メジャーデビュー20周年を記念し、全国9ヶ所17公演で行われた本ツアー。ライブ映像作品には2025年12月27日の東京・有明アリーナ公演の模様をアンコール含む全21曲で収録予定だ。本編には「まーふぁか」「賜物」「筆舌」など、最新アルバム『あにゅー』に収録されている新曲