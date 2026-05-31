化学メーカーのクラレは2026年4月2日、「2026年版新小学1年生の『将来就きたい職業・親の就かせたい職業』」の調査結果を発表した。男女総合1位は「ケーキ屋・パン屋」で12.2％子どもたちに聞いた調査の結果、2026年の男女総合の「将来就きたい職業」の1位は、「ケーキ屋・パン屋（12.2％）」となった。2位は「警察官（10.2％）」、3位は「スポーツ選手（6.8％）」、4位は「消防・レスキュー隊（6.7％）」、5位は「芸能人・歌手