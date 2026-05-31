佐々木は6回途中1失点…後を継いだベシアとハグ【MLB】フィリーズ 4ー3 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板した。6回途中1失点の好投を見せた。降板後、同僚との“珍しい行動”にLA放送ブースも「イケているじゃないですか！」と興奮の声を上げた。佐々木は初回から100マイル（約161キロ）超えの剛速球を投げ込んだ。2回に中越えソ