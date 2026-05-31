「育成の大分」をうたうトリニータから羽ばたき、海外で武者修行を続ける大型ボランチ・保田堅心（21）。2028年ロサンゼルスオリンピック世代の一人である。 【写真を見る】ロス五輪世代の大型ボランチ・保田堅心（ベルギー2部）「泥水すすった1年半」オフは大分トリニータで練習参加 未来あふれるダイナモ大分ユースから海外へ 福岡県出身の保田は、大分トリニータU-18で高校2年時に天皇杯で