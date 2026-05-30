LIL LEAGUEが、タイのボーイズグループ・BUS because of you i shineからNEX & AAをフィーチャリングに招いた新曲「LOCA」MVメイキング映像を公開した。8月26日に発売する6thシングルの映像付き形態に収録されるメイキングビデオから、一部先行して映像が公開となった。LIL LEAGUEにとって二度目の海外でのMV撮影となり、タイ・パタヤの南国リゾート地で撮影したMVの裏側を観ることができるとのこと。また,昨日はMVが公開され