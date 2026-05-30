THE SUPER FRUITが、最新曲「もちもちメンタルッ！」を本日配信リリースした。2026年春に開催された5都市を巡るホールツアー＜THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」＞が本日、宮城・仙台銀行ホールイズミティ21での公演をもって閉幕。ツアーのセミファイナル公演となる昨日には、新曲「もちもちメンタルッ！」を初披露したという。さらに、本日のファイナル公演でも披露し、集まったファン（フルファミ）と共にホールツア