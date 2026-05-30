四国放送まつりが徳島県板野町のあすたむらんど徳島で5月30日から始まり、多くの家族連れらで賑わいました。板野町のあすたむらんど徳島には、開場前から家族連れら約600人が列を作りました。午前9時半にゲートが開くと、われ先にと入るお客さんを四国放送のアナウンサーらが出迎えました。ステージでは、四国放送の情報番組「ゴジカル！」の公開生放送や、日本一泣けるコミックバンド「四星球」のライブが行わ