記事ポイント1919年創業の老舗「道頓堀はり重」で、小中学生が仲居さんの所作と和牛の知識を学ぶ体験会が2026年8月17日に開催されます和牛の座学から保護者へのすき焼き提供まで、本物の「おもてなし」を一連の流れで体験できるプログラムです参加費は1名4,000円（税込）、定員30名で小学4年生〜中学3年生とその保護者が対象です 夏休みの自由研究に、本物の老舗で日本の食文化を体験できるイベントが開催されます。大阪・道