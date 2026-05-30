Crystal Kayが、楽曲「幸せって。」がTikTok・Instagram・YouTubeを合わせたSNS総再生回数3億回を突破したことをアナウンスした。本楽曲は2018年にリリースされた作品ながら、近年TikTokをきっかけに再び注目を集めている。「タイガの振り付け🐯🕺」よるキャッチーなダンスが話題となり、Z世代を中心に“踊ってみた”動画の投稿が急増。インフルエンサーやクリエイターによる投稿を起点に一般ユーザーへと広がり、現