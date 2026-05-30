Crystal Kayが、楽曲「幸せって。」がTikTok・Instagram・YouTubeを合わせたSNS総再生回数3億回を突破したことをアナウンスした。

本楽曲は2018年にリリースされた作品ながら、近年TikTokをきっかけに再び注目を集めている。「タイガの振り付け🐯🕺」よるキャッチーなダンスが話題となり、Z世代を中心に“踊ってみた”動画の投稿が急増。インフルエンサーやクリエイターによる投稿を起点に一般ユーザーへと広がり、現在では数多くのダンス動画が投稿されている。なお、投稿数は18.3万件を超え、TikTok・Instagramの両プラットフォームで拡散が加速し、TikTok音楽チャート「トップ50」でも上位にランクイン。

また、SNSでのバイラルヒットを追い風に、Crystal Kayと同じアメリカと韓国のミックスルーツを持つ、韓国の女性ブラックミュージック・yoonmiraeを客演に迎えた最新曲「Only One feat. yoonmirae」のリリースも話題となっている。

こうした盛り上がりの中、Crystal Kayは5月31日に「TOKIO HOT 100」、6月1日に「ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜」、6月2日に「アフター6ジャンクション2」と、ラジオ番組に3連続で出演することが決定している。

◾️ラジオ出演情報

◇J-WAVE(81.3FM)「TOKIO HOT 100」

日程：2026年5月31日（日）

ナビゲーター：クリス・ペプラー ◇TOKYO FM「ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜」

日程：2026年6月1日（月）

パーソナリティ：LOVE

※スペシャル企画としてアーティストがDJも担当。6月1日(月)はCrystal Kayが出演。 ◇TBSラジオ「アフター6ジャンクション2」

日程：2026年6月2日（火）

パーソナリティ：宇多丸（ライムスター）

※ジャネット・ジャクソン来日記念特集回に出演。番組ではジャネット・ジャクソンについて語る。

◾️「Only One feat. yoonmirae」

2026年5月8日 リリース

配信：https://crystalkay.lnk.to/onlyonePR ▼楽曲クレジット

作詞：Ashley Alisha, BXN, Keebomb, Crystal Kay, DAVIDIAMHIM, yoonmirae

作曲：BXN, T.Kura, Keebomb, sheidA

編曲：T.Kura, BXN

◾️＜ハマフェスY167＞

日程：2026年5月30日（土）

会場：山下公園メインステージ（観覧無料）

出演時間：18:20頃〜

https://www.y151-200.com/entame/special-concert/#crystalkay