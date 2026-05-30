ウィーラーのスプリットを強振【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席で2試合連続となる10号ソロを放った。初回から本塁打攻勢を見せるドジャース。大谷の一発後、中継映像では嬉しそうな笑顔を見せるナインの姿を捉えた。2-0で迎えた3回、大谷は好投手ザック・ウィーラー