「4番・三塁」で先発出場【MLB】オリオールズ ー Bジェイズ（日本時間30日・ボルティモア）ブルージェイズの岡本和真内野手が29日（日本時間30日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「4番・三塁」で先発出場。2試合ぶりとなる12号2ランを放った。5点を追う7回、無死一塁で打席に入った岡本は、初球のフォーシームを捉えて左翼席へ豪快アーチをかけた。打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離397フィート（約121.0メートル