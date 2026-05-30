2026年に結成10周年を迎えるSHADOWSが9月23日、千葉・幕張メッセ 国際展示場4-5ホールにてライブイベント＜超PMAM＞を開催する。同イベントの追加出演アーティストが発表された。追加出演アーティストとして発表となったのは、Age Factory、COUNTRY YARD、dustbox、ENTH、FOR A REASON、HEY-SMITH、KNOSIS、Paleduskの8組だ。イベント＜超PMAM＞は、SHADOWSのアニバーサリーイヤーを象徴する企画のひとつとして開催されるもの。ラ