SHADOWS主催イベント＜超PMAM＞、追加出演者にHEY-SMITH、dustbox、Paledusk、Age Factory、ENTHなど8組
2026年に結成10周年を迎えるSHADOWSが9月23日、千葉・幕張メッセ 国際展示場4-5ホールにてライブイベント＜超PMAM＞を開催する。同イベントの追加出演アーティストが発表された。
追加出演アーティストとして発表となったのは、Age Factory、COUNTRY YARD、dustbox、ENTH、FOR A REASON、HEY-SMITH、KNOSIS、Paleduskの8組だ。
イベント＜超PMAM＞は、SHADOWSのアニバーサリーイヤーを象徴する企画のひとつとして開催されるもの。ライブハウスシーンを中心に存在感を放ち続けるアーティストたちが集結する同イベントの出演アーティストは今後も追加発表される予定だ。チケットのオフィシャル3次先行受付は6月7日23:59まで。
■ライブイベント＜超PMAM＞
9月23日(水/祝) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 4-5ホール
open10:00 / start11:30
▼出演者
SHADOWS / Age Factory / COUNTRY YARD / dustbox / ENTH / FOR A REASON / HEY-SMITH / KNOSIS / Paledusk / …and more
▼チケット
◯VIPスタンディング：￥15,000(税込)
・GOODS付
・VIP専用スタンディングエリア
・VIP優先入場口
・VIP専用トイレ
・VIPパス付き
・1ドリンク付き(アルコール含む)
◯スタンディング：￥9,500(税込)
【オフィシャル3次先行】
受付期間：5月29日(金)21:00〜6月7日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/shadows-pmam/
関連リンク
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