ロッテの愛斗が2本塁打29日にパ・リーグ球団のファーム公式戦3試合が行われた。ロッテは広島から14得点を挙げ大勝した。打線は櫻井ユウヤ内野手の2打席連続となる適時二塁打で序盤からリードを奪うと、6回にはスティベン・アセベド外野手、愛斗外野手の2者連続本塁打などで一挙6得点。8回には愛斗の4号2ラン、上田希由翔内野手の1号3ランが飛び出して点差を広げた。先発の吉川悠斗投手は6回無失点と好投し今季初勝利。愛斗が3安