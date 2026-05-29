写真：毎日新聞社/アフロドレスコーズの最新曲「ノイズ時代」のMVが公開された。本MVは、過去「《UNIVERSE》ディレクターズ・カット版」や、「THE END OF THE WORLD PARTY」を手掛け、先日著書『Mercury Baby』を上梓したジュリアン・ビアバン・レヴィと再びタッグを組んだ作品で、全編フランス・パリにて撮影された映像となっている。モノクロの世界で展開されるストーリー仕立ての本MVは、フランス人女優・Clara Paciniのモノロ