写真：毎日新聞社/アフロ

ドレスコーズの最新曲「ノイズ時代」のMVが公開された。

本MVは、過去「《UNIVERSE》ディレクターズ・カット版」や、「THE END OF THE WORLD PARTY」を手掛け、先日著書『Mercury Baby』を上梓したジュリアン・ビアバン・レヴィと再びタッグを組んだ作品で、全編フランス・パリにて撮影された映像となっている。

モノクロの世界で展開されるストーリー仕立ての本MVは、フランス人女優・Clara Paciniのモノローグから始まる。抵抗のノイズを放つ彼女と、すれ違う男性。二人の運命の行き着く先とは──。志磨遼平原案の世界観を、美しいパリの街並みとともにぜひ堪能してほしい。

「ノイズ時代」は、憲法記念日である5月3日に配信リリースされたドレスコーズの“反戦シングル”となる新作。冒頭からサウンドコラージュのように広がる荒々しいノイズが特徴的な楽曲となっている。

さらに、ドレスコーズは6月より全国8都市を巡るワンマンツアー＜the dresscodes TOUR2026《夏、十字架、ノイズ》＞を開催する。今回のツアーでは、公演日当日に22歳以下の方が対象になる「割引チケット U-22」を初導入している。チケットは現在一般発売中。

■＜the dresscodes TOUR2026《夏、十字架、ノイズ》＞

6/13（土）<宮城> 仙台Rensa 開場/開演：16:15/17:00

6/21（日）<北海道> 札幌PENNY LANE24 開場/開演：16:15/17:00

6/28（日）<石川> 金沢EIGHT HALL 開場/開演：16:15/17:00

7/4（土）<福岡> DRUM LOGOS 開場/開演：16:15/17:00

7/5（日）<岡山> YEBISU YA PRO 開場/開演：16:30/17:00

7/11（土）<愛知> 名古屋THE BOTTOM LINE 開場/開演：16:00/17:00

7/12（日）<大阪> GORILLA HALL OSAKA 開場/開演：16:00/17:00

7/20（月祝）<東京> Zepp Haneda（TOKYO） 開場/開演：16:00/17:00 ・チケット

前売り 立見\6,000 立見U-22 \4,500（ともにドリンク代別）

当日券 立見\6,500 立見U-22 \5,000（ともにドリンク代別）

■＜ロックアンセムEX＞

開催日時：2026年11月27日（金）

開場/開演：18:00開場/19:00開演

開催場所：EX THEATER ROPPONGI

出演者：OKAMOTO’S/THE BAWDIES/ドレスコーズ

ライブ詳細：https://rock-anthem.jp/ ・チケット

1階スタンディング：一般￥6,800 U18￥4,800

2階指定席：一般￥7,800 U18￥5,800

オフィシャル最速先行受付中 〜 6/7（日 ）23:59