サバシスターが、新企画「Buddy Up!!!」の開催を発表した。「相棒」や「親友」を意味する”Buddy Up”と名付けられた本企画は、メンバーが”はじめましては友達に”、“友達とはもっと仲良くなる”をテーマとしたバンドを、各地ゲストに迎えての開催となる。初開催の今回は、東名阪に加え、メンバーの地元新潟・仙台での全6カ所で開催。第一弾ゲストとして、初日渋谷 Spotify O-EASTには「NEE」、大阪城野外音楽堂に「Chilli Beans