サバシスター、大阪城野音含む6公演にわたる新企画＜Buddy Up!!!＞開催決定
サバシスターが、新企画「Buddy Up!!!」の開催を発表した。
「相棒」や「親友」を意味する”Buddy Up”と名付けられた本企画は、メンバーが”はじめましては友達に”、“友達とはもっと仲良くなる”をテーマとしたバンドを、各地ゲストに迎えての開催となる。
初開催の今回は、東名阪に加え、メンバーの地元新潟・仙台での全6カ所で開催。第一弾ゲストとして、初日渋谷 Spotify O-EASTには「NEE」、大阪城野外音楽堂に「Chilli Beans.」が発表となった。
チケットは只今よりオフィシャル1次先行がスタートしたので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜サバシスター presents Buddy Up!!!＞
INFO：https://sabasiter.com
▼サバシスター presents Buddy Up!!! 渋谷編
2026/9/4（金）渋谷 Spotify O-EAST w/NEE
OPEN 18:00 / START 19:00
2026/10/14（水）渋谷 CLUB QUATTRO w/TBA
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット：\4,800
▼サバシスター presents Buddy Up!!! 大阪城野音編
2026/9/23（水・祝）大阪城野外音楽堂 w/Chilli Beans.
OPEN 16:00 / START 17:00
チケット：\5,500
▼サバシスター presents Buddy Up!!! 名古屋編
2026/10/10（土）名古屋 DIAMOND HALL w/TBA
OPEN 17:00 / START 18:00
チケット：\4,800
▼サバシスター presents Buddy Up!!! 地元編
2026/11/15（日）仙台 GIGS w/TBA
OPEN 17:00 / START 18:00
2026/11/25（水）新潟 LOTS w/TBA
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット：\4,800
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