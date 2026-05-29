THEイナズマ戦隊が、ミニアルバム『Happ Birthday』を8月12日にリリースすることを発表した。さらに、ミニアルバムのリリースを記念し、全国17都市を巡る＜THEイナズマ戦隊 2026 TOUR 「Happ Birthday」＞の開催も決定した。本作は、新体制となったTHEイナズマ戦隊にとって初の作品となる。ライブ会場での販売および公式オンラインショップ限定での取り扱いのみとなっており、“ライブバンド”として活動を積み重ねてきたTHEイナズ