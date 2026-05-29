THEイナズマ戦隊が、ミニアルバム『Happ Birthday』を8月12日にリリースすることを発表した。さらに、ミニアルバムのリリースを記念し、全国17都市を巡る＜THEイナズマ戦隊 2026 TOUR 「Happ Birthday」＞の開催も決定した。

本作は、新体制となったTHEイナズマ戦隊にとって初の作品となる。ライブ会場での販売および公式オンラインショップ限定での取り扱いのみとなっており、“ライブバンド”として活動を積み重ねてきたTHEイナズマ戦隊らしいリリース形態となっている。

収録曲の詳細は後日発表予定だが、THEイナズマ戦隊ならではの真っ直ぐな言葉と、熱量あふれるサウンドが詰め込まれた作品になるとのこと。また、今回のツアーでは最新ミニアルバム収録曲はもちろん、これまでバンドを支えてきた代表曲の数々も披露予定だという。

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◾️上中丈弥（Vo）コメント

30周年に向けてHappy Birthdayと言うミニアルバム出します

そのリリースツアーももちろんやります

これ全てイナ戦に生かされてる皆様の力になる事間違いなしです

どーぞどーぞ引き続きご贔屓にお願いします

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◾️ミニアルバム『Happ Birthday』

2026年8月12日（水）リリース

※本作は、ライブ会場での販売および公式オンラインショップ限定での取り扱いのみとなっております

※詳細後日発表※

◾️＜THEイナズマ戦隊 2026 TOUR 「Happ Birthday」＞ 2026年

8月29日(土) 福岡 DRUM LOGOS

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]キョードー西日本：0570-09-2424 9月5日(土) 神戸 VARIT.

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]サウンドクリエーター：06-6357-4400 9月6日(日) KYOTO MUSE

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]サウンドクリエーター：06-6357-4400 9月12日(土) 仙台 LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]GIP：https://www.gip-web.co.jp/t/info 9月26日(土) 大分 DRUM Be-0

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]キョードー西日本：0570-09-2424 9月27日(日) 長崎 DRUM Be-7

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]キョードー西日本：0570-09-2424 10月4日(日) 札幌 BESSIE HALL

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]WESS：info@wess.co.jp 10月10日(土) 神奈川 BuzzFront Yokohama

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/ 10月17日(土) 高知 CARAVAN SARY

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]DUKE：088-822-4488 10月18日(日) 岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]キャンディープロモーション岡山：086-221-8151 10月25日(日) 大阪 Shangri-La

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]サウンドクリエーター：06-6357-4400 10月31日(土) 広島 CAVE-BE

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]キャンディープロモーション：082-249-8334 11月1日(日) 高松 DiME

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]DUKE：087-822-2520 11月6日(金) 名古屋 ell.FITS ALL

OPEN 18:30 / START 19:00

[問]サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 11月28日(土) 鹿児島 SR Hall

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]キョードー西日本：0570-09-2424 11月29日(日) 熊本 B.9 V1

OPEN 15:30 / START 16:00

[問]キョードー西日本：0570-09-2424 12月19日(土) 東京 Shibuya WWW X

OPEN 15:15 / START 16:00

[問]DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/ ▼チケット

オールスタンディング：5,000円（税込）+1D

オフィシャルファンクラブ「INAZUMA FARM」会員先行

5/29（金）20:00 〜 6/14（日）23:59

https://www.sma-ticket.jp/artist/inazumasentai ▼一般発売

・8月公演：7/25（土）〜

・9月公演：8/1（土）〜

・10月公演：9/5（土）〜

・11月公演：10/3（土）〜

・12月公演：11/7（土）〜

◾️＜FITNESS INAZUMA29th＞

2026年

6月13日(土) 福岡 DRUM LOGOS

[1部]OPEN 13:30 / START 14:00

[2部]OPEN 16:30 / START 17:00

[問]キョードー西日本：0570-09-2424 7月10日(金) 大阪 Music Club JANUS

[1部]OPEN 17:00 / START 17:30

[2部]OPEN 20:30 / START 20:30

[問]サウンドクリエーター：06-6357-4400 7月12日(日) 東京 渋谷PLEASURE PLEASURE

[1部]OPEN 13:30 / START 14:00

[2部]OPEN 16:30 / START 17:00

[問]DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/ ▼チケット ※各プレイガイド先行受付中

https://www.sma.co.jp/s/sma/music/inasen_ticket#/

◾️『GLORY DAYS』

2026年4月29（水・祝）0:00 配信リリース

URL：https://lnk.to/KWOdNY ▼収録曲

1.IT’S SHOWTIME!!!!!

2.LIFE IS ROCK

3.素晴らしき人生

4.ズッコケ男道

5.東京夜空

6.THE FIGHT

7.絶好調で一歩前進!!

8.Don’t Worry

9.ご機嫌行進曲〜行ってきます〜

10.いかすぜ★バンドマン

11.ラパン

12.ユメミルチカラ

13.GLORY DAYS