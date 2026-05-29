夫への不満や距離感に悩む人も多いのでは？ESSE読者の4人に1人は、将来夫との会話がなくなるのではないかと不安を感じているようです。今回は、長く夫と良好な関係を保つヒントを、脳科学から男性脳を解明した『夫のトリセツ』著者の黒川伊保子さんに聞きました。老後の夫婦の関係性への不安若い頃は、育児や仕事という共通の目的があっても、いずれは話題がなくなってしまいそう…と不安を抱く読者は少なくありません。ESSE読者