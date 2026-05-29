ロックギタリスト・SAKIのソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』（読み：プルヴィア）のジャケット写真が公開となった。SAKIは、Mary’s Blood〜NEMOPHILA のリードギタリストとして活動し、現在はソロギタリスト、Like-an-Angelのメンバーとしても活躍中。これまで在籍したバンドではLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）や日本武道館など大舞台でのコンサートや海外の大型フェスティヴァルへの出演も経験するなど、着実にキャリア