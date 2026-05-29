ロックギタリスト・SAKIのソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』（読み：プルヴィア）のジャケット写真が公開となった。

SAKIは、Mary’s Blood〜NEMOPHILA のリードギタリストとして活動し、現在はソロギタリスト、Like-an-Angelのメンバーとしても活躍中。これまで在籍したバンドではLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）や日本武道館など大舞台でのコンサートや海外の大型フェスティヴァルへの出演も経験するなど、着実にキャリアを築いてきた。

▲初回生産限定デラックス盤ジャケット

▲通常盤ジャケット

本日公開となったソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』のジャケット写真は、ラテン語で「雨」を表す“PLUVIA”という言葉の通り、雨の中でギターと共に湖畔に佇み、花が芽吹く中で進むべき未来を見据える姿が象徴的なビジュアルとなっている。アルバムに流れる叙情的で内省的な世界観を表しており、期待はますます膨らむばかり。

そして、アルバムの詳細も明らかとなった。アルバムに収録される全10曲のタイトルが明らかとなったほか、オジー・オズボーンと共にツアーを巡るギタリストとして世界的名声を集めるガス G.の参加も決定。また、パワーメタルバンドDragonForceで活躍したギタリスト フレデリク・ルクレールや、NoGoDなどで活躍するベーシストhibiki、-真天地開闢集団-ジグザグのドラマー 影丸や、同じくドラマーの川口千里なども参加。SAKI待望のソロメジャーデビューにふさわしい豪華なラインナップとなっている。

初回生産限定デラックス盤に収録されるBlu-rayにはMVやMVメイキング映像のほか、昨年2025年9月に開催されたライブ映像の一部を収録予定。同じく初回生産限定デラックス盤には、豪華カラー・フォトブックレットが封入されている。

商品購入者特典として、メーカー特典やタワーレコードオリジナル特典、ディスクユニオンオリジナル特典など多彩な特典が用意されるほか、アルバムリリースを記念したイベントも開催予定。東京・大阪・仙台・博多ではインストアイベントが開催され、オンラインでもインターネットサイン会の開催が予定されている。

さらにアルバム『PLUVIA』の発売を記念して、6月23日（火）より東京・ディスクユニオン ROCK in TOKYOと、大阪・Joshin日本橋店2Fディスクピアにて、パネル展や衣装展など展示企画の開催も決定！ディスクユニオン ROCK in TOKYOでは、期間内にてSAKI『PLUVIA』ポップアップストアも併設され、アルバム『PLUVIA』はもちろん、自叙伝やライブ会場で入手できるオリジナルグッズなどさまざまなSAKIグッズが入手できるほか、6月27日（土）にはなんとSAKIが一日店長を務め、「商品＆PLUVIA特製名刺お渡し会」も開催される。

『PLUVIA』

発売日：2026年6月24日(水)

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46988 【初回生産限定デラックス盤】

品番：KICS-94255

価格：￥9,900（税抜価格\9,000） （収録内容）

〈初回生産限定特典〉: Blu-ray付

三方背BOX仕様＋カラー・フォトブックレット封入 【通常盤】

発売日：2026年6月24日(水)

品番：KICS-4255

定価：￥3,300（税抜価格\3,000） （収録内容）

[CD]

01.PLUVIA

02.Dezerted Zygos

03.HORIZON

04.THE EMPRESS

05.M.D.D.

06.Teeny Tiny Dance

07.翠雨

08.Flores a Flores (feat. Gus G.)

09.Redemption

10.GERMINANS [BD]

PLUVIA（Music Video）

The Making of the “PLUVIA” Music Video SAKI 1st Tour “Autumn Rain”

Recorded at Shibuya REX on Saturday, 6 September 2025.

・GERMINANS

・THE EMPRESS

・Redemption

・BRIGHTNESS （CDゲストアーティスト）

M1：PLUVIA

Drums：Senri Kawaguchi

Piano：Naoki Oka M8：Flores a Flores (feat. Gus G.)

Guitar Solo：Gus G. M9：Redemption

Bass：hibiki (SABER TIGER, NoGoD)

Drum：影丸 (-真天地開闢集団-ジグザグ) M10：GERMINANS

Bass：Frédéric Leclercq

Drums：Senri Kawaguchi

※初回生産限定デラックス盤と通常盤のCDは同内容となります。 【購入特典】

・メーカー特典：A5クリアファイル（Aタイプ）

・タワーレコード オリジナル特典：A5クリアファイル（Bタイプ）

・ディスクユニオン オリジナル特典：コメント動画DVD-R

※特典は無くなり次第終了となります。

購入特典詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20062/

リリースイベント

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20061/ ・オンラインイベント

リミスタ インターネットサイン会：6月24日(水)19時〜 ・インストアイベント

東京：6月28日(日)13時〜 タワーレコード新宿店

福岡：7月5日(日)13時〜 タワーレコードアミュプラザ博多店

仙台：7月26日(日)13時〜 タワーレコード仙台パルコ店

大阪：7月31日(金)19時〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベント詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20061/



店頭企画

東京・ディスクユニオン ROCK in TOKYO

開催期間：6月23日（火）〜7月5日（日）

内容：パネル展＆ポップアップストア＆一日店長イベント

※6月27日(土)13時〜14時 一日店長イベント「商品＆PLUVIA特製名刺お渡し会」開催 大阪 ・Joshin日本橋店2Fディスクピア

開催期間：6月23日（火）〜7月6日（月）

内容：パネル＆衣装展 店頭企画詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20111/

＜SAKI SOLO MAJOR DEBUT TOUR 2026 “PLUVIA”＞

7月04日(土) 福岡・LIVEHOUSE OP’s

open15:00 / start15:30

（問）LIVEHOUSE OP’s：092-711-9930 7月25日(土) 宮城・仙台ROCKATERIA

open15:00 / start15:30

（問）仙台ROCKATERIA：022-748-7697 8月01日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open15:00 / start15:30

（問）OSAKA MUSE：06-6252-8301 8月02日(日) 愛知・ell FITS ALL

open15:00 / start15:30

（問）サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 8月11日(火/祝) 東京・新宿ReNY

open15:00 / start15:45

（問）新宿ReNY：03-5990-5561 ▼サポートミュージシャン

はな (G：Gacharic Spin)

ちい (B)

shuji (Dr：ex-Janne Da Arc) ※福岡・大阪・愛知公演

前田遊野 (Dr) ※宮城公演 ▼東京公演サポートミュージシャン

YASHIRO (G)

RENO (Guest Guitar)

ちい (B)

川口千里 (Dr) ▼チケット ※スタンディング

・特典付きVIPチケット \15,000(税込/ドリンク代別)

※特典内容：先行入場・ライブ後2ショット撮影・お見送り付き

・通常チケット \7,000(税込/ドリンク代別)

一般発売日：6月6日(土)10:00

プレイガイド(イープラス)： https://eplus.jp/chakixx/ 【イープラス・プレオーダー先行】

受付期間：4月25日(土)12:00〜5月17日(日)23:59

受付URL： https://eplus.jp/chakixx/