ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品としてスポーツウェアとしても活躍する新商品「機能Tシャツ」を6月2日に発売開始します。人気商品「ラインソックス」やタオルハンカチなどでは、メキシコのカルチャーからインスピレーションを得た色鮮やかでポジティブな色合いと、伝統的なテキスタイルを思わせるボーダー柄などのアイテムが5月29日に登場します。【えー！】かわ