京王電鉄（東京都多摩市）が、沿線のラーメン店を巡る「京王沿線グルメラリー〜ラーメン編〜」を6月10日から期間限定で実施します。京王電鉄が沿線ラーメン店と連携して、デジタルスタンプラリーを行うのは初めてです。【えー！】豪華！参加ラーメン店＆もらえる特製グッズを一覧で紹介！同企画は、同社の駅係員・乗務員が京王線・井の頭線沿線沿線で選んだ多くのラーメン店の中から10店舗をスタンプラリーのスポットとして