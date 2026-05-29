栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、新たな展開です。警察は海外に逃亡している40代の男を、きょうにも公開手配する方針を固めたことが分かりました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが殺害されたものです。警察はこれまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、さらに実行役として16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕しています。また、事件後、中国に出国しその後、東南アジア
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