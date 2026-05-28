6月を迎える前にフランク・トーマスらに並ぶ快挙【MLB】Wソックス 15ー2 ツインズ（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せる圧倒的なパワーに、敵地放送局も目を丸くした。27日（日本時間28日）、本拠地で行われたツインズ戦に出場し、ア・リーグ最速となる20号を放った。3試合連発となる豪快なアーチに対し、対戦相手であるツインズの地元放送局も“ドン引き”だ。13-1と大量リードで迎えた7回の第4