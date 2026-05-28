目指すのは、自然をそのまま水槽に詰め込むこと。鳴門市に店を構え、水槽づくりに情熱を注ぐ一人の若者を取材しました。 水の中を優雅に泳ぐカワムツ。全国の河川に生息するおなじみの淡水魚ですが…。泳いでいるのは実は「水槽の中」です。 田舎の小川をそのまま詰め込んだかのような、この水槽。手掛けたのは「水槽屋oAsis」を営む、福井翔悟さん 27歳です。 鳴門市に本社を構える大手釣り糸メーカ}